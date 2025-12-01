Marché de Noël Le Grand-Pressigny
Marché de Noël Le Grand-Pressigny samedi 20 décembre 2025.
Marché de Noël
Place du Mal Savoie Villars Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
Marché artisanal et gourmand. Défilé de tracteurs illuminés en soirée, chants de Noël dans l’église en costume d’époque et à travers le village, avec la chorale » Christmas Carols Singers « .
» Les attelages d’une autre vie » proposeront des balades en Calèches dans le village, tombola avec de beaux lots à gagner. .
Place du Mal Savoie Villars Le Grand-Pressigny 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 75 69 90 25 fet.art.pressignois@gmail.com
English :
Craft and gourmet market. Evening parade of illuminated tractors, Christmas carols in the church in period costume and throughout the village, with the « Christmas Carols Singers » choir.
« Les attelages d’une autre vie » will be offering horse-drawn carriage rides through the village.
German :
Kunsthandwerker- und Gourmetmarkt. Abends beleuchtete Traktorparade, Weihnachtslieder in der Kirche in historischen Kostümen und durch das Dorf mit dem Chor « Christmas Carols Singers ».
« Les attelages d’une autre vie » bieten Kutschenfahrten durch das Dorf an.
Italiano :
Mercatino artigianale e gastronomico. Sfilata di trattori illuminati in serata, canti di Natale in chiesa in costume d’epoca e in tutto il villaggio, con il coro Christmas Carols Singers.
« Les attelages d’une autre vie » offriranno giri in carrozza per il villaggio.
Espanol :
Mercado artesanal y gastronómico. Desfile de tractores iluminados por la noche, cantos de villancicos en la iglesia vestidos de época y por todo el pueblo, con el coro Christmas Carols Singers.
« Les attelages d’une autre vie » ofrecerán paseos en coche de caballos por el pueblo.
