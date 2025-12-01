Marché de Noël Le Grand-Pressigny

Marché de Noël Le Grand-Pressigny samedi 20 décembre 2025.

Marché de Noël

Place du Mal Savoie Villars Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

2025-12-20

Marché artisanal et gourmand. Défilé de tracteurs illuminés en soirée, chants de Noël dans l’église en costume d’époque et à travers le village, avec la chorale » Christmas Carols Singers « .

» Les attelages d’une autre vie » proposeront des balades en Calèches dans le village, tombola avec de beaux lots à gagner. .

Place du Mal Savoie Villars Le Grand-Pressigny 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 75 69 90 25 fet.art.pressignois@gmail.com

English :

Craft and gourmet market. Evening parade of illuminated tractors, Christmas carols in the church in period costume and throughout the village, with the « Christmas Carols Singers » choir.

« Les attelages d’une autre vie » will be offering horse-drawn carriage rides through the village.

German :

Kunsthandwerker- und Gourmetmarkt. Abends beleuchtete Traktorparade, Weihnachtslieder in der Kirche in historischen Kostümen und durch das Dorf mit dem Chor « Christmas Carols Singers ».

« Les attelages d’une autre vie » bieten Kutschenfahrten durch das Dorf an.

Italiano :

Mercatino artigianale e gastronomico. Sfilata di trattori illuminati in serata, canti di Natale in chiesa in costume d’epoca e in tutto il villaggio, con il coro Christmas Carols Singers.

« Les attelages d’une autre vie » offriranno giri in carrozza per il villaggio.

Espanol :

Mercado artesanal y gastronómico. Desfile de tractores iluminados por la noche, cantos de villancicos en la iglesia vestidos de época y por todo el pueblo, con el coro Christmas Carols Singers.

« Les attelages d’une autre vie » ofrecerán paseos en coche de caballos por el pueblo.

L’événement Marché de Noël Le Grand-Pressigny a été mis à jour le 2025-09-04 par Loches Touraine Châteaux de la Loire