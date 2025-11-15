Marché de Noël Le Hanouard

Marché de Noël avec des créateurs, producteurs et artisans locaux. Venue du Père Noël le dimanche avec espace pour prendre des photos. Des promenades en calèche le dimanche vous seront proposés gratuitement.

Espace de restauration sucré ou salé.

De 10h00 à 18h00 les samedi et dimanche.

Entrée libre .

Salle Robert Périnelle Le Hanouard 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 96 94 23

L’événement Marché de Noël Le Hanouard a été mis à jour le 2025-10-18 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre