MARCHE DE NOËL salle polyvalente Le Horps
MARCHE DE NOËL salle polyvalente Le Horps dimanche 16 novembre 2025.
MARCHE DE NOËL
salle polyvalente 1 Impasse des Forges Le Horps Mayenne
Début : 2025-11-16 10:00:00
fin : 2025-11-16 18:00:00
2025-11-16
Le comité des fêtes du Horps organise son marché de Noël le dimanhce 16 novembre.
produits locaux & artisanaux
bières artisanales
bricolages de Noël
Saucissons
Marrons grillés
Volailles
Fromages
Savons
Bougies
Buvette .
salle polyvalente 1 Impasse des Forges Le Horps 53640 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 03 94 71
English :
The Comité des fêtes in Le Horps is organizing its Christmas market on Sunday November 16.
German :
Das Festkomitee von Le Horps organisiert am Sonntag, dem 16. November, seinen Weihnachtsmarkt.
Italiano :
Il Comité des fêtes di Le Horps organizza il suo mercatino di Natale domenica 16 novembre.
Espanol :
El Comité des fêtes de Le Horps celebra su mercado navideño el domingo 16 de noviembre.
