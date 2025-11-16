MARCHE DE NOËL salle polyvalente Le Horps

MARCHE DE NOËL

salle polyvalente 1 Impasse des Forges Le Horps Mayenne

Début : 2025-11-16 10:00:00

fin : 2025-11-16 18:00:00

2025-11-16

Le comité des fêtes du Horps organise son marché de Noël le dimanhce 16 novembre.

produits locaux & artisanaux

bières artisanales

bricolages de Noël

Saucissons

Marrons grillés

Volailles

Fromages

Savons

Bougies

Buvette .

English :

The Comité des fêtes in Le Horps is organizing its Christmas market on Sunday November 16.

German :

Das Festkomitee von Le Horps organisiert am Sonntag, dem 16. November, seinen Weihnachtsmarkt.

Italiano :

Il Comité des fêtes di Le Horps organizza il suo mercatino di Natale domenica 16 novembre.

Espanol :

El Comité des fêtes de Le Horps celebra su mercado navideño el domingo 16 de noviembre.

