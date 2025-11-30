Marché de Noël Le Louroux

Marché de Noël Le Louroux dimanche 30 novembre 2025.

Marché de Noël

Le Louroux Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

Date(s) :

2025-11-30

Au programme

Artisanat et produit du terroir seront à l’honneur ainsi qu’un atelier de décoration pour les enfants, concours de pâtisseries, manèges, chants dans l’église, boite aux lettres du père Noël et restauration sur place.

Le Louroux 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 43 56 20 93

English :

On the program:

Local crafts and products will be on display, as well as a decoration workshop for children, a baking competition, merry-go-rounds, carols in the church, Santa’s letterbox and on-site catering.

German :

Auf dem Programm stehen:

Kunsthandwerk und regionale Produkte stehen im Mittelpunkt sowie ein Dekorationsworkshop für Kinder, Backwettbewerb, Karussells, Gesang in der Kirche, Briefkasten des Weihnachtsmanns und Verpflegung vor Ort.

Italiano :

In programma:

Saranno esposti artigianato e prodotti locali, oltre a un laboratorio di decorazione per bambini, una gara di pasticceria, giostre, canti in chiesa, la cassetta delle lettere di Babbo Natale e un servizio di ristorazione in loco.

Espanol :

En el programa:

Se expondrán artesanía y productos locales, así como un taller de decoración para niños, un concurso de repostería, tiovivos, villancicos en la iglesia, el buzón de Papá Noel y catering in situ.

