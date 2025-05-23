Marché de Noël

Centre bourg Le Luart Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Organisé par Le Luart Anim. Profitez de cette date pour faire des achats de Noël .

Centre bourg Le Luart 72390 Sarthe Pays de la Loire +33 6 46 39 63 13 leluartanim@gmail.com

L’événement Marché de Noël Le Luart a été mis à jour le 2025-05-20 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude