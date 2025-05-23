Marché de Noël Le Luart
Marché de Noël Le Luart vendredi 12 décembre 2025.
Marché de Noël
Centre bourg Le Luart Sarthe
Début : 2025-12-12
fin : 2025-12-12
2025-12-12
Organisé par Le Luart Anim. Profitez de cette date pour faire des achats de Noël .
Centre bourg Le Luart 72390 Sarthe Pays de la Loire +33 6 46 39 63 13 leluartanim@gmail.com
