Marché de Noël Le Mans . Le Mans

Place de la République Le Mans Sarthe

Début : 2025-11-22 11:00:00

fin : 2025-12-28

2025-11-22

Le Marché de Noël fait son retour place de la République, au Mans.

Du samedi 22 novembre au dimanche 28 décembre 2025, ambiance féérique au Marché de Noël Place de la République, au Mans .

Lundi 11h00 19h15

Mardi 11h00 19h15

Mercredi 11h00 19h15

Jeudi 11h00 19h15

Vendredi 11h00 20h00

Samedi 11h00 20h00

Dimanche 11h00 19h15

Guinguette d’hiver tous les jours de 11h à 21h .

Place de la République Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire mairie@lemans.fr

English :

The Christmas Market returns to Place de la République in Le Mans.

German :

Der Weihnachtsmarkt kehrt an den Place de la République in Le Mans zurück.

Italiano :

Il mercatino di Natale torna in Place de la République a Le Mans.

Espanol :

Vuelve el Mercado de Navidad a la Plaza de la República de Le Mans.

