Marché de Noël Complexe Fernand Fayet Le Mayet-de-Montagne

Marché de Noël

Complexe Fernand Fayet (la boulaire), Le Mayet-de-Montagne, Allier

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13 19:00:00

2025-12-13 2025-12-14

Marché de Noël

13 et 14 Décembre 2025

Complexe Fernand Fayet (la boulaire)

03250: Le Mayet de Montagne

.

comitedesfetesdumayet@orange.fr

English :

Christmas Market

december 13 and 14, 2025

Complexe Fernand Fayet (la boulaire)

03250: Le Mayet de Montagne

German :

Weihnachtsmarkt

13. und 14. Dezember 2025

Fernand Fayet-Komplex (la boulaire)

03250: Le Mayet de Montagne (Le Mayet de Montagne)

Italiano :

Mercato di Natale

13 e 14 dicembre 2025

Complesso Fernand Fayet (la boulaire)

03250: Le Mayet de Montagne

Espanol :

Mercado de Navidad

13 y 14 de diciembre de 2025

Complejo Fernand Fayet (la boulaire)

03250: Le Mayet de Montagne

