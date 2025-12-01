Marché de Noël Complexe Fernand Fayet Le Mayet-de-Montagne
Marché de Noël Complexe Fernand Fayet Le Mayet-de-Montagne samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël
Complexe Fernand Fayet Complexe Fernand Fayet ( la boulaire) Le Mayet-de-Montagne Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 19:00:00
Date(s) :
2025-12-13 2025-12-14
Marché de Noël
13 et 14 Décembre 2025
Complexe Fernand Fayet (la boulaire)
03250: Le Mayet de Montagne
.
Complexe Fernand Fayet Complexe Fernand Fayet ( la boulaire) Le Mayet-de-Montagne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes comitedesfetesdumayet@orange.fr
English :
Christmas Market
december 13 and 14, 2025
Complexe Fernand Fayet (la boulaire)
03250: Le Mayet de Montagne
German :
Weihnachtsmarkt
13. und 14. Dezember 2025
Fernand Fayet-Komplex (la boulaire)
03250: Le Mayet de Montagne (Le Mayet de Montagne)
Italiano :
Mercato di Natale
13 e 14 dicembre 2025
Complesso Fernand Fayet (la boulaire)
03250: Le Mayet de Montagne
Espanol :
Mercado de Navidad
13 y 14 de diciembre de 2025
Complejo Fernand Fayet (la boulaire)
03250: Le Mayet de Montagne
L’événement Marché de Noël Le Mayet-de-Montagne a été mis à jour le 2025-11-15 par Vichy Destinations