Marché de Noël
Le Merzer Côtes-d’Armor
Début : 2025-12-06 16:00:00
fin : 2025-12-06 19:00:00
2025-12-06
Organisé par le Comité d’animation, animations diverses, exposition de créations d’artisans locaux et petite restauration. .
Le Merzer 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 72 51 97 67
