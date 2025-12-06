Marché de Noël

Le Merzer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 16:00:00

fin : 2025-12-06 19:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Organisé par le Comité d’animation, animations diverses, exposition de créations d’artisans locaux et petite restauration. .

Le Merzer 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 72 51 97 67

