Marché de Noël Le Minihic-sur-Rance
Marché de Noël Le Minihic-sur-Rance samedi 29 novembre 2025.
Marché de Noël
Salle P. de Dieuleveult Le Minihic-sur-Rance Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-29
Le Marché de Noël se tiendra dans la salle des fêtes et le gymnase de Le Minihic-sur-Rance.
Samedi 29 novembre de 14 h à 19 h
Dimanche 30 novembre de 10 h à 18 h
Programme à venir. .
Salle P. de Dieuleveult Le Minihic-sur-Rance 35870 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 56 15
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noël Le Minihic-sur-Rance a été mis à jour le 2025-10-23 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme