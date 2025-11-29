Marché de Noël

Le Minihic-sur-Rance Ille-et-Vilaine

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-30

Le Marché de Noël se tiendra dans la salle des fêtes et le gymnase de Le Minihic-sur-Rance.

Samedi 29 novembre de 14 h à 19 h

Dimanche 30 novembre de 10 h à 18 h

Programme à venir. .

Salle P. de Dieuleveult Le Minihic-sur-Rance 35870 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 56 15

