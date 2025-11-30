Marché de Noël Le Minihic-sur-Rance

Marché de Noël

Salle P. de Dieuleveult Le Minihic-sur-Rance Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 14:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

Date(s) :

2025-11-30

Le Marché de Noël se tiendra dans la salle Philippe de Dieuleveult, samedi 29 et dimanche 30 novembre !

Dimanche 30 novembre à 15 h spectacle gratuit Les aventures de Youri ». .

Salle P. de Dieuleveult Le Minihic-sur-Rance 35870 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 56 15

