Marché de Noël Le Monastère

Marché de Noël

11 Avenue du Ségala Le Monastère Aveyron

Début : Dimanche 2025-12-07

fin : 2025-12-07

2025-12-07

Artisans et animation pour les enfants !

12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 42 50 77

Crafts and entertainment for children!

Kunsthandwerker und Animation für Kinder!

Artigiani e animazione per bambini!

Artesanos y entretenimiento para niños

