Marché de Noël Le Monastère
Marché de Noël Le Monastère dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël
11 Avenue du Ségala Le Monastère Aveyron
Début : Dimanche 2025-12-07
fin : 2025-12-07
2025-12-07
Artisans et animation pour les enfants !
11 Avenue du Ségala Le Monastère 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 42 50 77
English :
Crafts and entertainment for children!
German :
Kunsthandwerker und Animation für Kinder!
Italiano :
Artigiani e animazione per bambini!
Espanol :
Artesanos y entretenimiento para niños
L’événement Marché de Noël Le Monastère a été mis à jour le 2025-10-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)