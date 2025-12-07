Marché de Noël Gymnase Le Monastier-sur-Gazeille

Marché de Noël Gymnase Le Monastier-sur-Gazeille dimanche 7 décembre 2025.

Marché de Noël

Gymnase Avenue des Ecoles Le Monastier-sur-Gazeille Haute-Loire

Tarif :

Date :

Début : 2025-12-07 09:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Marché de Noel du Monastier, de 9h à 18h , producteurs, artisans locaux seront aux rendez-vous. Venez passer un moment convivial et trouver des idées cadeaux.

Gymnase Avenue des Ecoles Le Monastier-sur-Gazeille 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 80 01

English :

Marché de Noel du Monastier, from 9am to 6pm, local producers and craftsmen will be on hand. Come and spend a convivial moment and find gift ideas.

German :

Weihnachtsmarkt in Le Monastier, von 9 bis 18 Uhr, lokale Produzenten und Handwerker sind anwesend. Verbringen Sie einen gemütlichen Moment und finden Sie Geschenkideen.

Italiano :

Mercatino di Natale di Le Monastier, dalle 9.00 alle 18.00, produttori e artigiani locali saranno a disposizione. Venite a trascorrere un momento di convivialità e a trovare qualche idea regalo.

Espanol :

Mercado de Navidad de Le Monastier, de 9:00 a 18:00 horas, productores y artesanos locales estarán presentes. Venga a pasar un rato agradable y encuentre ideas para regalar.

L’événement Marché de Noël Le Monastier-sur-Gazeille a été mis à jour le 2025-10-07 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal