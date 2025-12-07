Marché de Noël Gymnase Le Monastier-sur-Gazeille
Marché de Noël Gymnase Le Monastier-sur-Gazeille dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël
Gymnase Avenue des Ecoles Le Monastier-sur-Gazeille Haute-Loire
Tarif :
Date :
Début : 2025-12-07 09:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
Date(s) :
2025-12-07
Marché de Noel du Monastier, de 9h à 18h , producteurs, artisans locaux seront aux rendez-vous. Venez passer un moment convivial et trouver des idées cadeaux.
Gymnase Avenue des Ecoles Le Monastier-sur-Gazeille 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 80 01
English :
Marché de Noel du Monastier, from 9am to 6pm, local producers and craftsmen will be on hand. Come and spend a convivial moment and find gift ideas.
German :
Weihnachtsmarkt in Le Monastier, von 9 bis 18 Uhr, lokale Produzenten und Handwerker sind anwesend. Verbringen Sie einen gemütlichen Moment und finden Sie Geschenkideen.
Italiano :
Mercatino di Natale di Le Monastier, dalle 9.00 alle 18.00, produttori e artigiani locali saranno a disposizione. Venite a trascorrere un momento di convivialità e a trovare qualche idea regalo.
Espanol :
Mercado de Navidad de Le Monastier, de 9:00 a 18:00 horas, productores y artesanos locales estarán presentes. Venga a pasar un rato agradable y encuentre ideas para regalar.
