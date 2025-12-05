Marché de Noël Le Pas Rue de l’Église Saint-Martin Le Pas

Marché de Noël Le Pas

Rue de l’Église Saint-Martin Parking Salle des Fêtes Le Pas Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 19:00:00

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

La magie de Noël s’invite à Le Pas !

Marché de Noël à partir de 19h sur le parking de la Salle des Fêtes

Une quinzaine d’exposants seront présents pour vous proposer des créations artisanales, des idées cadeaux et des gourmandises. L’occasion parfaite pour dénicher des produits uniques tout en soutenant les artisans du territoire.

Les plus petits et les plus grands auront également le plaisir d’accueillir un invité très attendu le Père Noël fera une visite spéciale.

Venez partager un moment festif en famille ou entre amis, découvrir les stands, déguster des spécialités artisanales et profiter de l’ambiance chaleureuse de ce marché de Noël.

Organisé par l’OGEC ( Organisme de Gestion de L’Enseignement Catholique) .

Rue de l’Église Saint-Martin Parking Salle des Fêtes Le Pas 53300 Mayenne Pays de la Loire +33 6 32 58 88 50

English :

Christmas magic at The Pas!

German :

Der Weihnachtszauber hält Einzug in Le Pas!

Italiano :

La magia del Natale al Pas!

Espanol :

La magia de la Navidad en el Pas

L’événement Marché de Noël Le Pas Le Pas a été mis à jour le 2025-11-24 par Bocage Mayennais Tourisme