Marché de Noël

Salle des Sucs Le Pertuis Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-29 21:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Venez participer au marché de Noël organisé par l’APE du Pertuis, le samedi 29 novembre de 10h à 21h à la salle des sucs.

Exposants, animations et restauration vous y attendent.

.

Salle des Sucs Le Pertuis 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 61 61 apelepertuis@gmail.com

English :

Come and take part in the Christmas market organized by the APE du Pertuis, on Saturday November 29 from 10am to 9pm at the Salle des Sucs.

Exhibitors, entertainment and food await you.

German :

Besuchen Sie den von der EV Pertuis organisierten Weihnachtsmarkt am Samstag, den 29. November von 10.00 bis 21.00 Uhr in der Salle des sucs.

Aussteller, Animationen und Verpflegung erwarten Sie dort.

Italiano :

Partecipate al mercatino di Natale organizzato dall’APE du Pertuis sabato 29 novembre dalle 10 alle 21 nella Salle des Sucs.

Vi aspettano espositori, intrattenimento e cibo.

Espanol :

Venga a participar en el mercado de Navidad organizado por la APE du Pertuis el sábado 29 de noviembre de 10:00 a 21:00 en la Salle des Sucs.

Expositores, animaciones y gastronomía le esperan.

L’événement Marché de Noël Le Pertuis a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay