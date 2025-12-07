Marché de Noël Lieu dit Les Chenots Le Pin

Marché de Noël

Lieu dit Les Chenots La Grange du Paul Le Pin Allier

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-07

Troisième édition du marché de noël de La Grange du Paul.

Lieu dit Les Chenots La Grange du Paul Le Pin 03130 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 75 22 57

English :

Third edition of the La Grange du Paul Christmas market.

German :

Dritte Ausgabe des Weihnachtsmarkts in La Grange du Paul.

Italiano :

Terza edizione del mercatino di Natale di La Grange du Paul.

Espanol :

Tercera edición del mercado navideño de La Grange du Paul.

L’événement Marché de Noël Le Pin a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire