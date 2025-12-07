Marché de Noël Lieu dit Les Chenots Le Pin
Marché de Noël Lieu dit Les Chenots Le Pin dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël
Lieu dit Les Chenots La Grange du Paul Le Pin Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
Date(s) :
2025-12-07
Troisième édition du marché de noël de La Grange du Paul.
Lieu dit Les Chenots La Grange du Paul Le Pin 03130 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 75 22 57
English :
Third edition of the La Grange du Paul Christmas market.
German :
Dritte Ausgabe des Weihnachtsmarkts in La Grange du Paul.
Italiano :
Terza edizione del mercatino di Natale di La Grange du Paul.
Espanol :
Tercera edición del mercado navideño de La Grange du Paul.
