Marché de Noël Le Plessis-Belleville

Marché de Noël

8 Place de l’Église Le Plessis-Belleville Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 10:00:00

fin : 2025-12-21 16:00:00

Date(s) :

2025-12-20 2025-12-21

La commune du Plessis-Belleville organisera son traditionnel marché de Noël les samedi 20 et dimanche 21 décembre prochains.

Plus de 50 exposants seront présents et de nombreuses animations vous attendront durant cet évènement.

Que ce soit pour trouver des cadeaux à offrir ou tout simplement passer un moment convivial, venez nombreux !

Restez connectés afin de connaître le programme détaillé d’ici peu !

8 Place de l’Église Le Plessis-Belleville 60330 Oise Hauts-de-France +33 3 44 60 72 00 accueil@mairieleplessisbelleville.fr

English :

Le Plessis-Belleville will be holding its traditional Christmas market on Saturday December 20 and Sunday December 21.

More than 50 exhibitors will be on hand, and there will be plenty of entertainment on offer.

Whether you’re looking for gifts to give, or simply want to spend some quality time together, come one, come all!

Stay tuned for the detailed program soon!

German :

Die Gemeinde Plessis-Belleville veranstaltet am Samstag, den 20. und Sonntag, den 21. Dezember ihren traditionellen Weihnachtsmarkt.

Mehr als 50 Aussteller werden anwesend sein und zahlreiche Animationen erwarten Sie während dieser Veranstaltung.

Ob Sie nun nach Geschenken suchen oder einfach nur einen gemütlichen Moment verbringen möchten, kommen Sie zahlreich!

Bleiben Sie dran, um in Kürze das detaillierte Programm zu erfahren!

Italiano :

Le Plessis-Belleville terrà il suo tradizionale mercatino di Natale sabato 20 e domenica 21 dicembre.

Saranno presenti più di 50 espositori e non mancherà l’intrattenimento.

Quindi, che siate alla ricerca di regali da fare o che vogliate semplicemente passare un po’ di tempo insieme, venite tutti!

A breve il programma dettagliato!

Espanol :

Le Plessis-Belleville celebrará su tradicional mercado navideño el sábado 20 y el domingo 21 de diciembre.

Estarán presentes más de 50 expositores y habrá mucha animación.

Tanto si busca regalos para regalar como si simplemente quiere pasar un rato agradable, ¡venga uno, vengan todos!

No se pierda el programa detallado

