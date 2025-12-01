MARCHE DE NOËL Le Poujol-sur-Orb

MARCHE DE NOËL Le Poujol-sur-Orb samedi 13 décembre 2025.

MARCHE DE NOËL

Le Poujol-sur-Orb Hérault

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-14

2025-12-13

MARCHE DE NOËL, organisé par l’association l’association l’Authentik Grand Orb,

Artisans et producteurs, buvette et snack, avec la présence exeptionnelle du Père Noël en personne.

Le samedi 13 décembre de 16h à 20h

et le dimanche 14 décembre de 11h à 21 h

Salle Polyvalente du Poujol sur Orb

Le Poujol-sur-Orb 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 63 28

English :

CHRISTMAS MARKET, organized by the Authentik Grand Orb association,

Artisans and producers, refreshments and snacks, with the exceptional presence of Santa Claus himself.

Saturday, December 13 from 4 pm to 8 pm

and Sunday, December 14, 11am to 9pm

Salle Polyvalente du Poujol sur Orb

German :

WEIHNACHTSMARKT, organisiert von der Vereinigung l’association l’Authentik Grand Orb,

Handwerker und Produzenten, Getränke und Snacks, mit der außergewöhnlichen Anwesenheit des Weihnachtsmanns persönlich.

Am Samstag, den 13. Dezember von 16 bis 20 Uhr

und am Sonntag, den 14. Dezember, von 11 bis 21 Uhr

Mehrzweckhalle von Poujol sur Orb

Italiano :

Mercatino di Natale, organizzato dall’associazione Authentik Grand Orb,

Artigiani e produttori, rinfreschi e merende, con la presenza eccezionale di Babbo Natale in persona.

Sabato 13 dicembre dalle 16.00 alle 20.00

e domenica 14 dicembre dalle 11.00 alle 21.00

Salle Polyvalente a Le Poujol sur Orb

Espanol :

MERCADO DE NAVIDAD, organizado por la asociación Authentik Grand Orb,

Artesanos y productores, refrescos y aperitivos, con la presencia excepcional del mismísimo Papá Noel.

Sábado 13 de diciembre de 16:00 a 20:00

y domingo 14 de diciembre de 11.00 a 21.00 h

Sala Polivalente de Le Poujol sur Orb

