MARCHE DE NOËL Le Poujol-sur-Orb
MARCHE DE NOËL Le Poujol-sur-Orb samedi 12 décembre 2026.
Le Poujol-sur-Orb
MARCHE DE NOËL
Le Poujol-sur-Orb Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12
fin : 2026-12-13
Date(s) :
2026-12-12 2026-12-13
MARCHE DE NOËL, organisé par l’association l’association l’Authentik Grand Orb,
Artisans et producteurs, buvette et snack, avec la présence exeptionnelle du Père Noël en personne.
Le samedi 12 décembre de 16h à 20h
et le dimanche 13 décembre de 11h à 21 h
Salle Polyvalente du Poujol sur Orb
MARCHE DE NOËL, organisé par l’association l’association l’Authentik Grand Orb,
Artisans et producteurs, buvette et snack, avec la présence exeptionnelle du Père Noël en personne.
Le samedi 12 décembre de 16h à 20h
et le dimanche 13 décembre de 11h à 21 h
Salle Polyvalente du Poujol sur Orb .
Le Poujol-sur-Orb 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 63 28
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English : MARCHE DE NOËL
CHRISTMAS MARKET, organized by the Authentik Grand Orb association,
Artisans and producers, refreshments and snacks, with the exceptional presence of Santa Claus himself.
Saturday, December 13 from 4 pm to 8 pm
and Sunday, December 14, 11am to 9pm
Salle Polyvalente du Poujol sur Orb
L’événement MARCHE DE NOËL Le Poujol-sur-Orb a été mis à jour le 2026-04-20 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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