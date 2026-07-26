MARCHÉ DE NOËL Le Pradal
dimanche 22 novembre 2026 · Le Pradal
Informations pratiques
Le Pradal
MARCHÉ DE NOËL
Le Pradal Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-22
fin : 2026-11-22
Date(s) :
2026-11-22
Les copains d’abords du Pradal organisent leur traditionnel marché de l’Avent.
Arts créatifs, produits gourmand et festifs,
restauration à emporter
Salle des Combarelles au Pradal Dimanche 22 Novembre de 10h à 18h
Renseignements 06.14.79.77.74
“Marché de Noël”
Artisanat, idées cadeaux, décorations, produits de terroir, animations.
Vous trouverez une petite restauration sur place.
Infos & réservations +33(0)6 14 79 77 74 .
Le Pradal 34600 Hérault Occitanie +33 6 14 79 77 74
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English : MARCHÉ DE NOËL
Les copains d’abords du Pradal hold their traditional Advent market.
Creative arts, gourmet and festive products,
take-away food
Salle des Combarelles in Le Pradal Sunday November 23, 9am to 5pm
Information 06.58.08.89.33
L’événement MARCHÉ DE NOËL Le Pradal a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB