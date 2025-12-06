Marché de Noël Salle des Fêtes Le Thil
Marché de Noël Salle des Fêtes Le Thil samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël
Salle des Fêtes 4 Rue du Moulin Le Thil Eure
Tarif : – –
Date : 
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
Date(s) :
2025-12-06 2025-12-07
Venez à la rencontre d’une vingtaine d’artisans et producteurs locaux bijoux, vins, cidres et calva, pâtes, gourmandises, objets déco et sacs à main.
Buvette et restauration assurées sur place le samedi soir par la Casa di Olivio (pizza). .
Salle des Fêtes 4 Rue du Moulin Le Thil 27150 Eure Normandie +33 6 89 05 33 75 assm.lethil@gmail.com
English : Marché de Noël
