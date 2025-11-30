Marché de Noël Le Vignau Le Vignau
Marché de Noël Le Vignau Le Vignau dimanche 30 novembre 2025.
Marché de Noël Le Vignau
Le Vignau Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-30
Marché de Noël organisé par l’association MAM nos petites étoiles.
A partir de 15h venez prendre une photo avec le Père Noël photo 2€ et photo + goûter 3€. .
Le Vignau 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 22 91 22
English : Marché de Noël Le Vignau
German : Marché de Noël Le Vignau
Italiano :
Espanol : Marché de Noël Le Vignau
L’événement Marché de Noël Le Vignau Le Vignau a été mis à jour le 2025-11-20 par OT Grenade