Marché de Noël Le Vignau

Le Vignau Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Marché de Noël organisé par l’association MAM nos petites étoiles.

A partir de 15h venez prendre une photo avec le Père Noël photo 2€ et photo + goûter 3€. .

Le Vignau 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 22 91 22

English : Marché de Noël Le Vignau

German : Marché de Noël Le Vignau

Italiano :

Espanol : Marché de Noël Le Vignau

L’événement Marché de Noël Le Vignau Le Vignau a été mis à jour le 2025-11-20 par OT Grenade