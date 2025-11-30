Marché de Noël Le Vignau Le Vignau

Marché de Noël Le Vignau

Marché de Noël Le Vignau Le Vignau dimanche 30 novembre 2025.

Marché de Noël Le Vignau

Le Vignau Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30
fin : 2025-11-30

Date(s) :
2025-11-30

Marché de Noël organisé par l’association MAM nos petites étoiles.
A partir de 15h venez prendre une photo avec le Père Noël photo 2€ et photo + goûter 3€.   .

Le Vignau 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 22 91 22 

English : Marché de Noël Le Vignau

German : Marché de Noël Le Vignau

Italiano :

Espanol : Marché de Noël Le Vignau

L’événement Marché de Noël Le Vignau Le Vignau a été mis à jour le 2025-11-20 par OT Grenade