Marché de Noël Salle socio-culturelle Le Vilhain

Marché de Noël

Salle socio-culturelle 2 route de la Pierre Chevriau Le Vilhain Allier

Début : 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

2025-11-30

Découvrez le marché de Noel à Le Vilhain le dimanche 30 novembre

.

mairie@le-vilhain.fr

English :

Discover the Christmas market in Le Vilhain on Sunday, November 30

German :

Entdecken Sie den Weihnachtsmarkt in Le Vilhain am Sonntag, den 30. November

Italiano :

Scoprite il mercatino di Natale di Le Vilhain domenica 30 novembre

Espanol :

Descubra el mercado navideño de Le Vilhain el domingo 30 de noviembre

