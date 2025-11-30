Marché de Noël Salle socio-culturelle Le Vilhain
Marché de Noël
Salle socio-culturelle 2 route de la Pierre Chevriau Le Vilhain Allier
Début : 2025-11-30 10:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
2025-11-30
Découvrez le marché de Noel à Le Vilhain le dimanche 30 novembre
English :
Discover the Christmas market in Le Vilhain on Sunday, November 30
German :
Entdecken Sie den Weihnachtsmarkt in Le Vilhain am Sonntag, den 30. November
Italiano :
Scoprite il mercatino di Natale di Le Vilhain domenica 30 novembre
Espanol :
Descubra el mercado navideño de Le Vilhain el domingo 30 de noviembre
