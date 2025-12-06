Marché de Noël Château Léognan Léognan
Marché de Noël
Château Léognan 88 Chemin du Barp Léognan Gironde
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-07
Le château Léognan organise un marché de Noël durant les portes ouvertes de l’appellation Pessac-Léognan. L’offre viticole, l’exposition artistique ainsi que le marché des producteurs et des artisans sauront vous séduire.
Offre viticole
Dégustation de nos vins en continu et offres spéciales pour les portes ouvertes !
Exposition artistique
Ouverture au public de notre Chapelle privée avec exposition de Cathy Schein.
Marché des producteurs et artisans
Champagne Yves Jacques, Maison Mounicq, Foie Gras Sourbé, L’Atelier de Madame Poisson, Le Petit Biscuit Français, Vitraux, Studio Luyen, Bougies Zvarog …
Restaurant Le Manège (Sur réservation, Menu à 32€ disponible les midis)
Food Truck Burgers Megadwich
La vie en Gautres
Vivez la magie de Noël au cœur du vignoble à l’occasion des portes ouvertes de l’appellation Pessac-Léognan. .
Château Léognan 88 Chemin du Barp Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 64 14 96 contact@chateaueleognan.fr
