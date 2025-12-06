Marché de Noël Château Léognan Léognan

Marché de Noël

Château Léognan
88 Chemin du Barp
Léognan
Gironde

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-07

2025-12-06
2025-12-07

Le château Léognan organise un marché de Noël durant les portes ouvertes de l’appellation Pessac-Léognan. L’offre viticole, l’exposition artistique ainsi que le marché des producteurs et des artisans sauront vous séduire.

Offre viticole

Dégustation de nos vins en continu et offres spéciales pour les portes ouvertes !

Exposition artistique

Ouverture au public de notre Chapelle privée avec exposition de Cathy Schein.

Marché des producteurs et artisans

Champagne Yves Jacques, Maison Mounicq, Foie Gras Sourbé, L’Atelier de Madame Poisson, Le Petit Biscuit Français, Vitraux, Studio Luyen, Bougies Zvarog …

Restaurant Le Manège (Sur réservation, Menu à 32€ disponible les midis)

Food Truck Burgers Megadwich

La vie en Gautres

Vivez la magie de Noël au cœur du vignoble à l’occasion des portes ouvertes de l’appellation Pessac-Léognan. .

Château Léognan 88 Chemin du Barp Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 64 14 96 contact@chateaueleognan.fr

