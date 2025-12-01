Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël Salle des fêtes Les Andelys

Marché de Noël Salle des fêtes Les Andelys samedi 20 décembre 2025.

Marché de Noël

Salle des fêtes 28 avenue du Général de Gaulle Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 10:00:00
fin : 2025-12-21 18:00:00

Date(s) :
2025-12-20 2025-12-21

L’ambiance magique des fêtes s’installe aux Andelys les 20 et 21 décembre à la salle des fêtes.
Familles, gourmands et amateurs de cadeaux uniques trouveront de quoi se faire plaisir tout au long du week-end.

Horaires
• Samedi 14h 18h
• Dimanche 10h 18h

Des animations vous attendent place Nicolas Poussin
• Piste de luge
• Baby-grimp
• Carrousel

Un rendez-vous chaleureux à vivre en famille.

Renseignements
OCLA 02 32 71 04 75
oclaz@orange.fr   .

Salle des fêtes 28 avenue du Général de Gaulle Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 71 04 75  occla2@orange.fr

English : Marché de Noël

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël Les Andelys a été mis à jour le 2025-11-14 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération