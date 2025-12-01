Marché de Noël Salle des fêtes Les Andelys

Marché de Noël

Salle des fêtes 28 avenue du Général de Gaulle Les Andelys Eure

Début : 2025-12-20 10:00:00

fin : 2025-12-21 18:00:00

2025-12-20 2025-12-21

L’ambiance magique des fêtes s’installe aux Andelys les 20 et 21 décembre à la salle des fêtes.

Familles, gourmands et amateurs de cadeaux uniques trouveront de quoi se faire plaisir tout au long du week-end.

Horaires

• Samedi 14h 18h

• Dimanche 10h 18h

Des animations vous attendent place Nicolas Poussin

• Piste de luge

• Baby-grimp

• Carrousel

Un rendez-vous chaleureux à vivre en famille.

Renseignements

OCLA 02 32 71 04 75

oclaz@orange.fr .

Salle des fêtes 28 avenue du Général de Gaulle Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 71 04 75 occla2@orange.fr

