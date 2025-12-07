Marché de Noël Foyer communal Les Bordes
Foyer communal 2 Route de Theil Les Bordes Yonne
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07
2025-12-07
Marché de Noël des Bordes.
De nombreux exposants, des idées cadeaux, et… la présence de mascottes pour petits et grands. .
Foyer communal 2 Route de Theil Les Bordes 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté cmlesbordes89@gmail.com
