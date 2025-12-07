MARCHÉ DE NOËL LES COMPAGNONS DE MAGUELONE Villeneuve-lès-Maguelone

MARCHÉ DE NOËL LES COMPAGNONS DE MAGUELONE

Prequ’île de Maguelone Villeneuve-lès-Maguelone Hérault

Tarif : – –

Date et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Venez sur la presqu’île pour dénicher vos cadeaux de Noël solidaires produits par des personnes en situation de handicap. L’occasion de se balader à la plage, dans le parc, découvrir ou redécouvrir la Cathédrale, et de se poser pour un moment gourmet ou gourmand au Comptoir des Compagnons…

►Production des Compagnons de Maguelone

Vin Bio du Domaine Coffrets cadeaux Céramique Bois flotté Objets tissus Mosaïque…

►Restauration et boissons

Restauration Vin chaud Gourmandises & Dégustations

Restauration sur place sans réservation sera disponible toute la journée.

11h 17h .

Prequ’île de Maguelone Villeneuve-lès-Maguelone 34750 Hérault Occitanie +33 4 67 50 49 88 contact@cdm34.org

English :

Come to the peninsula to find your Christmas gifts produced by people with disabilities. A chance to stroll along the beach, in the park, discover or rediscover the Cathedral, and pause for a gourmet moment at the Comptoir des Compagnons…

German :

Kommen Sie auf die Halbinsel, um Ihre solidarischen Weihnachtsgeschenke zu finden, die von Menschen mit Behinderungen hergestellt wurden. Die Gelegenheit, am Strand oder im Park spazieren zu gehen, die Kathedrale zu entdecken oder wiederzuentdecken und sich für einen Gourmet- oder Feinschmeckermoment im Comptoir des Compagnons niederzulassen…

Italiano :

Venite nella penisola per trovare i vostri regali di Natale prodotti da persone con disabilità. Passeggiate sulla spiaggia o nel parco, scoprite o riscoprite la Cattedrale e godetevi un momento gastronomico o di gusto al Comptoir des Compagnons…

Espanol :

Acérquese a la península para encontrar sus regalos de Navidad elaborados por personas con discapacidad. Pasee por la playa o el parque, descubra o redescubra la Catedral y disfrute de un momento gourmet o sabroso en el Comptoir des Compagnons….

