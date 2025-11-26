Marché de Noël Les Courants d’Arts

4 Rue Jules Favre Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-11-26 10:00:00

fin : 2025-12-24 19:00:00

Date(s) :

2025-11-26 2025-12-20 2025-12-26

Les Courants d’Arts organisent leur grand marché de Noël !

Nous ouvrons la dernière salle méconnue au rez-de-chaussée qui est aussi la plus vieille salle du bâtiment.

Des voûtes en pierresmagnifiques et… Plus de 15 nouveaux artisans d’art viennent agrandir l’exposition. Nous serons donc plus de 60 à vous accueillir!

Avec une grande brocante dans la salle du tribunal et la venue notamment de @la.rouillerie .

Ajoutez à cela le comptoir des arts qui ouvre pour l’occasion son bar d’hiver. .

4 Rue Jules Favre Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 85 20 44 15 lescourantsdarts.tours@gmail.com

English :

Les Courants d’Arts hold their big Christmas market!

We open the last little-known room on the first floor, which is also the oldest room in the building.

Magnificent stone vaults and… More than 15 new artisans join the exhibition.

German :

Die Courants d’Arts veranstalten ihren großen Weihnachtsmarkt!

Wir öffnen den letzten unbekannten Raum im Erdgeschoss, der auch der älteste Raum des Gebäudes ist.

Wunderschöne Steingewölbe und … Mehr als 15 neue Kunsthandwerker erweitern die Ausstellung.

Italiano :

I Courants d’Arts organizzano il loro grande mercato di Natale!

Apriamo l’ultima sala poco conosciuta al piano terra, che è anche la più antica dell’edificio.

Magnifiche volte in pietra e… Più di 15 nuovi artigiani si sono aggiunti alla mostra.

Espanol :

Les Courants d’Arts celebran su gran mercado de Navidad

Abrimos la última sala poco conocida de la planta baja, que es también la más antigua del edificio.

Magníficas bóvedas de piedra y… Más de 15 nuevos artesanos se han incorporado a la exposición.

L’événement Marché de Noël Les Courants d’Arts Tours a été mis à jour le 2025-11-21 par Tours Val de Loire Tourisme