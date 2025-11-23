Marché de Noël Les Créatives Pfaffenheim

Marché de Noël Les Créatives

rue du stade Pfaffenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-23 18:00:00

Date(s) :

2025-11-22 2025-11-23

Plus de 30 artistes et artisans amateurs locaux seront présents et vous donneront des idées cadeaux pour ces fêtes de fin d’année. Passage du Père Noël dimanche à 15h30. Petite restauration sur place.

Le Club Azur 2000 organise son Marché de Noël des Créatives.

Cette année encore, plus de 30 artistes et artisans amateurs locaux seront présents et vous donneront des idées cadeaux pour ces fêtes de fin d’année et pour tous les budgets bijoux artisanaux, décorations de Noël diverses, couronnes de l’Avent, créations textiles, fabrications en bois, etc…

Nous avons la volonté de privilégier l’authenticité du marché de Noël et le fait main ! C’est donc pour vous l’occasion de découvrir les talents de nos exposants. Et vous ne serez pas déçus ! Venez nombreux, pour le plaisir des yeux, et pourquoi ne pas remplir déjà votre hotte !

Passage du Père Noël dimanche à 15h30.

Petite restauration sur place. 0 .

rue du stade Pfaffenheim 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 6 88 01 03 23 sevi99@free.fr

English :

Over 30 local amateur artists and craftspeople will be on hand to give you gift ideas for the festive season. Santa Claus on Sunday at 3:30pm. Light refreshments on site.

German :

Mehr als 30 lokale Künstler und Amateurhandwerker werden anwesend sein und Ihnen Geschenkideen für diese Festtage liefern. Der Weihnachtsmann kommt am Sonntag um 15:30 Uhr vorbei. Kleine Speisen und Getränke vor Ort.

Italiano :

Oltre 30 artisti amatoriali e artigiani locali saranno a disposizione per darvi idee regalo per le festività. Babbo Natale si fermerà domenica alle 15.30. Rinfresco leggero in loco.

Espanol :

Más de 30 artistas y artesanos aficionados de la zona le ofrecerán ideas para regalar en estas fiestas. Papá Noel se acercará el domingo a las 15.30 horas. Habrá un refrigerio en el recinto.

