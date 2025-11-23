Marché de Noël | Les Demoiselles de Compiègne

Rue des Minimes Compiègne Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-13

Marché de Noël organisé par Les Demoiselles de Compiègne.

Rue des Minimes Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France

English :

Christmas market organized by Les Demoiselles de Compiègne.

German :

Weihnachtsmarkt, organisiert von Les Demoiselles de Compiègne.

Italiano :

Mercatino di Natale organizzato da Les Demoiselles de Compiègne.

Espanol :

Mercado de Navidad organizado por Les Demoiselles de Compiègne.

L’événement Marché de Noël | Les Demoiselles de Compiègne Compiègne a été mis à jour le 2025-11-20 par Compiègne Pierrefonds Tourisme