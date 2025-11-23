Marché de Noël | Les Demoiselles de Compiègne Compiègne
Marché de Noël | Les Demoiselles de Compiègne Compiègne samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël | Les Demoiselles de Compiègne
Rue des Minimes Compiègne Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-13
Marché de Noël organisé par Les Demoiselles de Compiègne.
Marché de Noël organisé par Les Demoiselles de Compiègne. .
Rue des Minimes Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France
English :
Christmas market organized by Les Demoiselles de Compiègne.
German :
Weihnachtsmarkt, organisiert von Les Demoiselles de Compiègne.
Italiano :
Mercatino di Natale organizzato da Les Demoiselles de Compiègne.
Espanol :
Mercado de Navidad organizado por Les Demoiselles de Compiègne.
L’événement Marché de Noël | Les Demoiselles de Compiègne Compiègne a été mis à jour le 2025-11-20 par Compiègne Pierrefonds Tourisme