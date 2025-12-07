Marché de Noël les écoliers de l’estuaire Blaye
Marché de Noël les écoliers de l'estuaire Blaye dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël les écoliers de l’estuaire
La Citadelle Blaye Gironde
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07
2025-12-07
L’association les écoliers de l’estuaire qui réunit les écoles Vallaeys et Grosperrin vous convie à leur marché de noël salle Liverneuf dans la citadelle de Blaye le dimanche 7 de 9h30 à 18h.
Retrouvez de nombreux stands au cœur de la citadelle de Blaye artisans, restauration, buvette, ateliers créatifs et bien d’autres.
Les motards de Blaye nous rendront visite à 14h30 ! .
La Citadelle Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 56 98 66 91
