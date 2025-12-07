Marché de Noël les écoliers de l’estuaire

La Citadelle Blaye Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

L’association les écoliers de l’estuaire qui réunit les écoles Vallaeys et Grosperrin vous convie à leur marché de noël salle Liverneuf dans la citadelle de Blaye le dimanche 7 de 9h30 à 18h.

Retrouvez de nombreux stands au cœur de la citadelle de Blaye artisans, restauration, buvette, ateliers créatifs et bien d’autres.

Les motards de Blaye nous rendront visite à 14h30 ! .

La Citadelle Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 56 98 66 91

English : Marché de Noël les écoliers de l’estuaire

L’événement Marché de Noël les écoliers de l’estuaire Blaye a été mis à jour le 2025-11-27 par OT Blaye