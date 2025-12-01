Marché de Noël Le bourg Les Estables

Marché de Noël

Le bourg Centre d’animation Les Estables Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 09:00:00

fin : 2025-12-14 17:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Marché de Noël toute la journée, nombreux artisans et producteurs.

Buvette et crêpes. par l’APE.

.

Le bourg Centre d’animation Les Estables 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 31 08

English :

Christmas market all day, many craftsmen and producers.

Refreshments and crêpes. by APE.

German :

Weihnachtsmarkt den ganzen Tag, zahlreiche Handwerker und Produzenten.

Getränke und Crêpes. von der EV.

Italiano :

Mercatino di Natale per tutto il giorno, con molti artigiani e produttori.

Rinfresco e crêpes. a cura dell’APE.

Espanol :

Mercado navideño durante todo el día, con numerosos artesanos y productores.

Refrescos y crepes a cargo de la APE.

L’événement Marché de Noël Les Estables a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal