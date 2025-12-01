Marché de Noël Le bourg Les Estables
Marché de Noël Le bourg Les Estables dimanche 14 décembre 2025.
Marché de Noël
Le bourg Centre d’animation Les Estables Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 09:00:00
fin : 2025-12-14 17:00:00
Date(s) :
2025-12-14
Marché de Noël toute la journée, nombreux artisans et producteurs.
Buvette et crêpes. par l’APE.
Le bourg Centre d’animation Les Estables 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 31 08
English :
Christmas market all day, many craftsmen and producers.
Refreshments and crêpes. by APE.
German :
Weihnachtsmarkt den ganzen Tag, zahlreiche Handwerker und Produzenten.
Getränke und Crêpes. von der EV.
Italiano :
Mercatino di Natale per tutto il giorno, con molti artigiani e produttori.
Rinfresco e crêpes. a cura dell’APE.
Espanol :
Mercado navideño durante todo el día, con numerosos artesanos y productores.
Refrescos y crepes a cargo de la APE.
L’événement Marché de Noël Les Estables a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal