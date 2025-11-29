MARCHÉ DE NOÊL

Les Matelles Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Venez plonger dans l’ambiance féérique des fêtes et découvrir des créations artisanales uniques. Poterie, bijoux, décoration, objets en cuir et en bois… chaque stand invite à la découverte et au partage. Une belle occasion de trouver des cadeaux faits main, de soutenir les artisans locaux et de profiter d’un moment chaleureux en famille ou entre amis.

Les Matelles 34270 Hérault Occitanie grandpicsaintloup@ccgpsl.fr

English :

Come and immerse yourself in the magical atmosphere of the festive season, and discover unique handcrafted creations. Pottery, jewelry, decorative items, leather and wooden objects? each stand is an invitation to discover and share. A great opportunity to find handmade gifts, support local artisans and enjoy a warm moment with family and friends.

