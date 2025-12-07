Marché de noël Les Monceaux Les Monceaux
Marché de noël Les Monceaux Les Monceaux dimanche 7 décembre 2025.
Marché de noël Les Monceaux
Salle des fêtes Les Monceaux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 17:00:00
Date(s) :
2025-12-07
Marché de noël à la salle des fêtes Les Monceaux.
Marché de noël à la salle des fêtes Les Monceaux.
Nombreuses animations et stands aux saveurs de noël. Présence du père noël de 15h à 16h. .
Salle des fêtes Les Monceaux 14100 Calvados Normandie +33 6 63 33 10 31
English : Marché de noël Les Monceaux
Christmas market at Les Monceaux village hall.
L’événement Marché de noël Les Monceaux Les Monceaux a été mis à jour le 2025-11-27 par OT Lisieux Normandie Tourisme