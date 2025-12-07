Marché de noël Les Monceaux Les Monceaux

Marché de noël Les Monceaux

Marché de noël à la salle des fêtes Les Monceaux.

Nombreuses animations et stands aux saveurs de noël. Présence du père noël de 15h à 16h. .

Salle des fêtes Les Monceaux 14100 Calvados Normandie +33 6 63 33 10 31

English : Marché de noël Les Monceaux

Christmas market at Les Monceaux village hall.

