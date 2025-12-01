Marché de Noël salle des fêtes Les Monts d’Andaine

Marché de Noël

salle des fêtes La Sauvagère Les Monts d’Andaine Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 15:00:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Divers stands et produits locaux

buvette et restauration

par l’association les petits pas de raphaël et le soutien de la pétanque sylvagérienne et le club de foot AS mont d’andaines .

salle des fêtes La Sauvagère Les Monts d’Andaine 61600 Orne Normandie +33 2 33 37 10 97

English : Marché de Noël

L’événement Marché de Noël Les Monts d’Andaine a été mis à jour le 2025-12-01 par Flers agglo