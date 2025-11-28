Marché de Noël Les nocturnes de l’ESAT rue de Bitche Goetzenbruck

Marché de Noël Les nocturnes de l’ESAT

En soutien de l’ESAT la ruche à l’annexe de Goetzenbruck, venez passer un moment chaleureux à la découverte de l’artisanat local (coutelier, couture, broderie, des glaçons et des gouttes en verre, des objets en céramique, du chantournage et du découpage et des décorations de Noël en bois).

Vin chaud, buvette et petite restauration seront proposés sur la place.

Gravure et découpe laser réalisées à l’ESAT de Goetzenbruck en partenariat avec la micro-folie de Bitche. Compositions avec les bougies artisanales de l’ESAT la ruche.Tout public

rue de Bitche Place du verre Goetzenbruck 57620 Moselle Grand Est +33 3 87 95 11 21

English :

In support of ESAT la ruche à l’annexe in Goetzenbruck, come and spend a warm moment discovering local crafts (cutlery, sewing, embroidery, glass icicles and drops, ceramic objects, chantournage and decoupage and wooden Christmas decorations).

Mulled wine, refreshments and snacks will be available on the square.

Engraving and laser cutting carried out by ESAT Goetzenbruck in partnership with micro-folie Bitche. Compositions with handmade candles from ESAT la ruche.

German :

Mit Unterstützung der ESAT la ruche à l’annexe in Goetzenbruck verbringen Sie einen gemütlichen Moment bei der Entdeckung des lokalen Kunsthandwerks (Messerschmied, Schneiderei, Stickerei, Eiswürfel und Tropfen aus Glas, Keramikobjekte, Laubsäge- und Schneidearbeiten und Weihnachtsschmuck aus Holz).

Auf dem Platz werden Glühwein, Getränke und kleine Snacks angeboten.

Gravur und Laserschnitt, die in der ESAT in Goetzenbruck in Partnerschaft mit der Mikrofolie in Bitche durchgeführt werden. Kompositionen mit handgefertigten Kerzen der ESAT la ruche.

Italiano :

A sostegno dell’ESAT la ruche à l’annexe di Goetzenbruck, venite a trascorrere un momento di calore alla scoperta dell’artigianato locale (posate, cucito, ricamo, ghiaccioli e gocce di vetro, oggetti in ceramica, chantournage e decoupage e decorazioni natalizie in legno).

Vin brulé, rinfreschi e spuntini saranno disponibili in piazza.

Incisione e taglio laser a cura dell’ESAT di Goetzenbruck, in collaborazione con la micro-folie di Bitche. Composizioni con candele artigianali dell’ESAT la ruche.

Espanol :

En apoyo de la ESAT la ruche à l’annexe de Goetzenbruck, venga a pasar un momento cálido descubriendo la artesanía local (cuchillería, costura, bordado, carámbanos y gotas de vidrio, objetos de cerámica, chantournage y decoupage y adornos navideños de madera).

En la plaza habrá vino caliente, refrescos y aperitivos.

Grabado y corte por láser a cargo de la ESAT de Goetzenbruck, en colaboración con la microfolie de Bitche. Composiciones con velas artesanales de la ESAT la ruche.

