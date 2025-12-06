Marché de Noël Les Pois Chiches Anché 6 et 7 décembre Entrée Libre

Marché de créateurs, expo, goûter…

Des créateurs et artisans d’art présentent des idées cadeaux fabriquées dans leurs ateliers : art graphique, carterie, cuir, bois, savons, luminaires…

Une belle occasion d’offrir ou de se faire plaisir dans la douceur de Noël et de voir l’expo de photos et de poésies de Claire Marquis.

Des crêpes sucrées seront à déguster dans l’après-midi,

du thé, des sirops, du chaï, du vin chaud…!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-06T14:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-07T18:00:00.000+01:00

lespoischiches@mailo.com https://www.facebook.com/LesPoisChiches

Les Pois Chiches 4 route de la Vergnée Anché 86700 Vienne