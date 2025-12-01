Marché de Noël Salle de l’Omnibus Les Rousses

Marché de Noël

Salle de l'Omnibus Place de l'Omnibus Les Rousses Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22 11:00:00

fin : 2025-12-23 19:00:00

Date(s) :

2025-12-22

Marché de Noël avec des artisans locaux.

Animations pendant la journée.

• Programme

o Lundi 22 décembre 2025

 11h00 Ouverture du marché de Noël

 14h00 Passage de Rouxy

 16h00 Passage du Père Noël

 18h00 Burger Quizz

 19h00 Fermeture du marché

o Mardi 23 décembre 2025

 11h00 Reprise du marché de Noël

 14h00 Photos avec le Père Noël

 16h00 Rouxy arrive

 17h15 Compétition saut à ski

 18h00 Dégustation de vins du jura (salle les Jonquilles)

 18h15 Passage de la déambulation Les lutins de Noël

 19h00 Clôture du marché de Noël. .

Salle de l’Omnibus Place de l’Omnibus Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 54 58 52

