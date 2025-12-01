Marché de Noël Salle de l’Omnibus Les Rousses
Marché de Noël Salle de l’Omnibus Les Rousses lundi 22 décembre 2025.
Marché de Noël
Salle de l’Omnibus Place de l’Omnibus Les Rousses Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-22 11:00:00
fin : 2025-12-23 19:00:00
Date(s) :
2025-12-22
Marché de Noël avec des artisans locaux.
Animations pendant la journée.
• Programme
o Lundi 22 décembre 2025
11h00 Ouverture du marché de Noël
14h00 Passage de Rouxy
16h00 Passage du Père Noël
18h00 Burger Quizz
19h00 Fermeture du marché
o Mardi 23 décembre 2025
11h00 Reprise du marché de Noël
14h00 Photos avec le Père Noël
16h00 Rouxy arrive
17h15 Compétition saut à ski
18h00 Dégustation de vins du jura (salle les Jonquilles)
18h15 Passage de la déambulation Les lutins de Noël
19h00 Clôture du marché de Noël. .
Salle de l’Omnibus Place de l’Omnibus Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 54 58 52
English : Marché de Noël
