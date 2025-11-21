Marché de Noël Les Sentiers de lumière d’Eckwersheim

Eckwersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-21

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-21

Revivez l’ambiance des marchés de Noël d’antan à Eckwersheim.

Déambulez au cœur du village, dans un cadre typiquement alsacien, à moins de 15 minutes de Strasbourg. Artisans, artisans d’art, métiers de bouche, entreprises du terroir, animations, manifestations folkloriques et dégustations… tout est réuni pour vous faire vivre une magnifique expérience complètement locale, dans un décor respirant la magie de Noël. 0 .

Eckwersheim 67550 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 69 41 60

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël Les Sentiers de lumière d’Eckwersheim Eckwersheim a été mis à jour le 2025-11-03 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg