Marché de Noël Les Villages Vovéens

Marché de Noël convivial avec exposants, animations musicales, visite du Père Noël et restauration sur place.

Le marché de Noël de Voves réunit de nombreux exposants pour préparer les fêtes idées cadeaux, déco et produits gourmands. La journée est rythmée par la chorale, la fanfare et la visite du Père Noël, avec en plus des promenades en calèche pour prolonger l’ambiance. Une buvette et un espace de restauration permettent de déguster tartiflette, crêpes, frites et autres spécialités, sur place ou à emporter. Un rendez-vous festif à partager en famille ou entre amis. 0 .

5 Rue Roger Gommier Les Villages Vovéens 28150 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 99 11 80

English :

A festive Christmas market with a choir, a brass band, a visit from Santa Claus and plenty of exhibitors for your gift ideas.

German :

Ein festlicher Weihnachtsmarkt mit Chor, Fanfare, Besuch des Weihnachtsmanns und zahlreichen Ausstellern für Ihre Geschenkideen.

Italiano :

Un festoso mercatino di Natale con un coro, una banda di ottoni, la visita di Babbo Natale e tanti espositori con idee regalo.

Espanol :

Un mercado navideño festivo con coro, banda de música, la visita de Papá Noel y numerosos expositores con ideas para regalar.

