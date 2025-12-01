Marché de Noël Lessay

Marché de Noël

Place Saint-Cloud Lessay Manche

Début : 2025-12-13 12:00:00

fin : 2025-12-13 18:00:00

2025-12-13

Exposants, artisans, commerçants, associations, restauration (grillades, vin chaud, petites douceurs sucrées), arrivée du Père Noël à 14h, défilé de majorettes de 15h à 16h et crèche vivante à l’abbatiale à 15h. .

Place Saint-Cloud Lessay 50430 Manche Normandie +33 6 76 92 77 86 elodiesalmon@orange.fr

