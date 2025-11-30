MARCHÉ DE NOËL

Rue du Champ Blanc Lieuran-lès-Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Producteurs, artisans, décorations, gourmandises et idées cadeaux vous attendent dans une atmosphère conviviale et chaleureuse.

Une atmosphère féérique et authentique où se mêlent senteurs d’épices, lumières scintillantes et convivialité villageoise. Un moment idéal pour préparer les fêtes, dénicher des créations artisanales uniques et partager la magie de Noël en famille ou entre amis. .

Rue du Champ Blanc Lieuran-lès-Béziers 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 36 10 35

English :

Producers, craftsmen, decorations, delicacies and gift ideas await you in a warm and friendly atmosphere.

German :

Produzenten, Handwerker, Dekorationen, Leckereien und Geschenkideen erwarten Sie in einer freundlichen und herzlichen Atmosphäre.

Italiano :

Produttori, artigiani, decorazioni, prelibatezze e idee regalo vi aspettano in un’atmosfera calda e accogliente.

Espanol :

Productores, artesanos, decoración, manjares e ideas para regalos le esperan en un ambiente cálido y acogedor.

L’événement MARCHÉ DE NOËL Lieuran-lès-Béziers a été mis à jour le 2025-11-13 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE