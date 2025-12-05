Marché de Noël École Notre Dame Ligné

Marché de Noël

École Notre Dame 240 allée Jules Verne Ligné Loire-Atlantique

Début : 2025-12-05 17:30:00

fin : 2025-12-05 19:30:00

2025-12-05

Vibrez au rythme des animations de Noël dans le Pays d’Ancenis et laissez-vous emporter par la magie des fêtes en dénichant des cadeaux authentiques et locaux sur les marchés de Noël !

L’association des parents d’élèves organise, comme tous les ans, son traditionnel Marché de Noël.

Pendant des semaines, les élèves des différentes classes de l’école vont préparer de beaux bricolages et des gourmandises à vendre lors du marché.

Buvette et restauration. .

École Notre Dame 240 allée Jules Verne Ligné 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire

English :

Get in the swing of Christmas in the Pays d’Ancenis and let the magic of the festive season sweep you away with authentic, local gifts at the Christmas markets!

German :

Vibrieren Sie im Rhythmus der Weihnachtsveranstaltungen im Pays d’Ancenis und lassen Sie sich vom Zauber der Festtage mitreißen, indem Sie auf den Weihnachtsmärkten nach authentischen und lokalen Geschenken suchen!

Italiano :

Entrate nel vivo del Natale nella regione di Ancenis e lasciatevi travolgere dalla magia delle festività mentre andate a caccia di regali autentici e locali nei mercatini di Natale!

Espanol :

Anímese a vivir la Navidad en la región de Ancenis y déjese llevar por la magia de las fiestas mientras busca auténticos regalos locales en los mercados navideños

