Marché de Noël Ligny-le-Châtel
Marché de Noël Ligny-le-Châtel vendredi 12 décembre 2025.
Marché de Noël
Salle des fêtes Ligny-le-Châtel Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-12-12 16:00:00
fin : 2025-12-12 20:00:00
2025-12-12
Les fêtes de Noël approchent, c’est le moment de préparer les cadeaux ! Pour l’occasion, devenez découvrir le marché de Noël de Ligny, vous y retrouverez de nombreux idées cadeaux. Créateurs locaux, gourmandises, et animations pour petits et grands ! .
Salle des fêtes Ligny-le-Châtel 89144 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 47 41 20
English : Marché de Noël
