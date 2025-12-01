Marché de Noël Ligny-le-Châtel

Marché de Noël

Salle des fêtes Ligny-le-Châtel Yonne

Gratuit

Début : 2025-12-12 16:00:00

fin : 2025-12-12 20:00:00

2025-12-12

Les fêtes de Noël approchent, c’est le moment de préparer les cadeaux ! Pour l’occasion, devenez découvrir le marché de Noël de Ligny, vous y retrouverez de nombreux idées cadeaux. Créateurs locaux, gourmandises, et animations pour petits et grands ! .

Salle des fêtes Ligny-le-Châtel 89144 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 47 41 20

