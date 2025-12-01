Marché de Noël

Place Bouchard L’Île-Bouchard Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Plus de 50 exposants, créateurs, stands de produits locaux, ateliers pour les enfants seront à découvrir.

Spectacle pour enfants prévu à 18h suivi d’un feu d’artifice.

Place Bouchard L’Île-Bouchard 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 50 15

English :

Over 50 exhibitors, designers, local produce stalls and children’s workshops.

Children’s show at 6pm, followed by fireworks.

German :

Mehr als 50 Aussteller, Designer, Stände mit lokalen Produkten und Workshops für Kinder werden zu entdecken sein.

Für 18 Uhr ist ein Kinderspektakel geplant, gefolgt von einem Feuerwerk.

Italiano :

Saranno presenti oltre 50 espositori, designer, bancarelle di prodotti locali e laboratori per bambini.

Spettacolo per bambini alle 18.00 seguito da fuochi d’artificio.

Espanol :

Más de 50 expositores, diseñadores, puestos de productos locales y talleres infantiles.

Espectáculo infantil a las 18:00 y fuegos artificiales.

L’événement Marché de Noël L’Île-Bouchard a été mis à jour le 2025-11-21 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme