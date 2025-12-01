Marché de Noël L’Île-Bouchard
Marché de Noël L’Île-Bouchard dimanche 14 décembre 2025.
Marché de Noël
Place Bouchard L’Île-Bouchard Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-12-14
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
Plus de 50 exposants, créateurs, stands de produits locaux, ateliers pour les enfants seront à découvrir.
Spectacle pour enfants prévu à 18h suivi d’un feu d’artifice.
Place Bouchard L’Île-Bouchard 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 50 15
English :
Over 50 exhibitors, designers, local produce stalls and children’s workshops.
Children’s show at 6pm, followed by fireworks.
German :
Mehr als 50 Aussteller, Designer, Stände mit lokalen Produkten und Workshops für Kinder werden zu entdecken sein.
Für 18 Uhr ist ein Kinderspektakel geplant, gefolgt von einem Feuerwerk.
Italiano :
Saranno presenti oltre 50 espositori, designer, bancarelle di prodotti locali e laboratori per bambini.
Spettacolo per bambini alle 18.00 seguito da fuochi d’artificio.
Espanol :
Más de 50 expositores, diseñadores, puestos de productos locales y talleres infantiles.
Espectáculo infantil a las 18:00 y fuegos artificiales.
L’événement Marché de Noël L’Île-Bouchard a été mis à jour le 2025-11-21 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme