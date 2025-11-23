Marché de Noël Limalonges
Marché de Noël Limalonges dimanche 23 novembre 2025.
Marché de Noël
Salle des fêtes de la cendille Limalonges Deux-Sèvres
Début : 2025-11-23
fin : 2025-11-23
2025-11-23
Marché de Noël à Limalonges
Food truck présent (5)
Des balades en poney
Une trentaine d’exposants professionnels vous proposerons des choses pour vos papilles (vin, huîtres, safran, miel, fromages, etc.) mais aussi des créateurs pour vous des idées pour Noël (bijoux, décorations de Noël, tableau, etc.)
Une buvette sera tenue par l’APE de Limalonges pour les enfants de l’école avec une vente de crêpes et de vin chaud. .
Salle des fêtes de la cendille Limalonges 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine Apelimalonges@gmail.com
