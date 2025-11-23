Marché de Noël Limalonges

Marché de Noël

Salle des fêtes de la cendille Limalonges Deux-Sèvres

Marché de Noël à Limalonges

Food truck présent (5)

Des balades en poney

Une trentaine d’exposants professionnels vous proposerons des choses pour vos papilles (vin, huîtres, safran, miel, fromages, etc.) mais aussi des créateurs pour vous des idées pour Noël (bijoux, décorations de Noël, tableau, etc.)

Une buvette sera tenue par l’APE de Limalonges pour les enfants de l’école avec une vente de crêpes et de vin chaud. .

