Marché de Noël Livarot Salle des fêtes Livarot-Pays-d’Auge
Marché de Noël Livarot Salle des fêtes Livarot-Pays-d’Auge mardi 2 décembre 2025.
Marché de Noël Livarot
Salle des fêtes Livarot Livarot-Pays-d’Auge Calvados
Début : 2025-12-02 16:00:00
fin : 2025-12-02
2025-12-02
L’école Saint Joseph organise un marché de Noël le mardi 2 décembre à partir de 16h00 à la salle des fêtes de Livarot.
Chorale des enfants à 16h45 .
Salle des fêtes Livarot Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 2 31 63 50 23
English : Marché de Noël Livarot
The Saint Joseph school is organizing a Christmas market on Tuesday December 2 from 4:00 pm at the Livarot village hall.
German : Marché de Noël Livarot
Die Schule Saint Joseph organisiert am Dienstag, den 2. Dezember, ab 16.00 Uhr im Festsaal von Livarot einen Weihnachtsmarkt.
Italiano :
La Scuola Saint Joseph organizza un mercatino di Natale martedì 2 dicembre dalle 16.00 presso la Salle des Fêtes di Livarot.
Espanol :
El colegio Saint Joseph organiza un mercadillo navideño el martes 2 de diciembre a partir de las 16.00 horas en la Salle des Fêtes de Livarot.
