Marché de Noël Livarot Salle des fêtes Livarot-Pays-d’Auge

Marché de Noël Livarot

Salle des fêtes Livarot Livarot-Pays-d'Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-02 16:00:00

fin : 2025-12-02

Date(s) :

2025-12-02

L’école Saint Joseph organise un marché de Noël le mardi 2 décembre à partir de 16h00 à la salle des fêtes de Livarot.

Chorale des enfants à 16h45 .

Salle des fêtes Livarot Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 2 31 63 50 23

English : Marché de Noël Livarot

The Saint Joseph school is organizing a Christmas market on Tuesday December 2 from 4:00 pm at the Livarot village hall.

German : Marché de Noël Livarot

Die Schule Saint Joseph organisiert am Dienstag, den 2. Dezember, ab 16.00 Uhr im Festsaal von Livarot einen Weihnachtsmarkt.

Italiano :

La Scuola Saint Joseph organizza un mercatino di Natale martedì 2 dicembre dalle 16.00 presso la Salle des Fêtes di Livarot.

Espanol :

El colegio Saint Joseph organiza un mercadillo navideño el martes 2 de diciembre a partir de las 16.00 horas en la Salle des Fêtes de Livarot.

