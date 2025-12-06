Marché de Noël Garenne Hôtel Restaurant Domaine viticole Livron-sur-Drôme

Marché de Noël

Garenne Hôtel Restaurant Domaine viticole 710 rue Van Gogh Livron-sur-Drôme Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 22:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Le Marché de Noël de Garenne fait sa toute première édition. L’hiver s’installe, les lumières scintillent… Garenne se transforme en un véritable

village de Noël, invitant petits et grands à flâner, goûter et partager.

.

Garenne Hôtel Restaurant Domaine viticole 710 rue Van Gogh Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 55 44 54 contact@garenne.net

English :

The Garenne Christmas Market is back for its very first edition. Winter sets in, the lights twinkle? Garenne is transformed into a veritable

christmas village, inviting young and old to stroll, taste and share.

German :

Der Weihnachtsmarkt in Garenne findet zum ersten Mal statt. Der Winter hält Einzug, die Lichter glitzern? Garenne verwandelt sich in ein echtes Weihnachtsdorf

weihnachtsdorf, das Groß und Klein zum Bummeln, Probieren und Teilen einlädt.

Italiano :

Il Mercatino di Natale di Garenne torna per la sua prima edizione. L’inverno è alle porte, le luci scintillano? Garenne si trasforma in un vero e proprio

villaggio natalizio, invitando grandi e piccini a passeggiare, degustare e condividere.

Espanol :

El Mercado de Navidad de la Garenne celebra su primera edición. Llega el invierno, las luces parpadean? Garenne se transforma en un auténtico

pueblo navideño que invita a grandes y pequeños a pasear, saborear y compartir.

L’événement Marché de Noël Livron-sur-Drôme a été mis à jour le 2025-11-10 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme