Marché de Noël Garenne Hôtel Restaurant Domaine viticole Livron-sur-Drôme

Marché de Noël
Garenne Hôtel Restaurant Domaine viticole 710 rue Van Gogh Livron-sur-Drôme Drôme
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 22:00:00
2025-12-06
Le Marché de Noël de Garenne fait sa toute première édition. L’hiver s’installe, les lumières scintillent… Garenne se transforme en un véritable
village de Noël, invitant petits et grands à flâner, goûter et partager.
Garenne Hôtel Restaurant Domaine viticole 710 rue Van Gogh Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 55 44 54 contact@garenne.net
English :
The Garenne Christmas Market is back for its very first edition. Winter sets in, the lights twinkle? Garenne is transformed into a veritable
christmas village, inviting young and old to stroll, taste and share.
German :
Der Weihnachtsmarkt in Garenne findet zum ersten Mal statt. Der Winter hält Einzug, die Lichter glitzern? Garenne verwandelt sich in ein echtes Weihnachtsdorf
weihnachtsdorf, das Groß und Klein zum Bummeln, Probieren und Teilen einlädt.
Italiano :
Il Mercatino di Natale di Garenne torna per la sua prima edizione. L’inverno è alle porte, le luci scintillano? Garenne si trasforma in un vero e proprio
villaggio natalizio, invitando grandi e piccini a passeggiare, degustare e condividere.
Espanol :
El Mercado de Navidad de la Garenne celebra su primera edición. Llega el invierno, las luces parpadean? Garenne se transforma en un auténtico
pueblo navideño que invita a grandes y pequeños a pasear, saborear y compartir.
