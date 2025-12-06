Marché de Noël

Lixing-lès-Rouhling Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-06 16:00:00

fin : 2025-12-06 21:00:00

2025-12-06

Plongez dans la magie des fêtes lors du traditionnel marché de Noël de Lixing-lès-Rouhling !

Venez partager un moment chaleureux et convivial en famille ou entre amis.

Au programme

– Restauration sur place pour régaler petits et grands.

– L’APE proposera de jolies créations faites maison, parfaites pour des cadeaux uniques.

– Des artisans et créateurs locaux présenteront leurs confections originales et faites main.

– La venue du Père Noël, qui viendra rencontrer les enfants pour un moment magique et inoubliable !

– Retrait des sapins commandés ceux qui ont passé commande pourront venir récupérer leur sapin directement sur place durant l’événement.

– Ambiance festive, lumières scintillantes, idées cadeaux… tout sera réuni pour vous offrir un merveilleux début de mois de décembre !

Venez nombreux soutenir les artisans et profiter de la féérie de Noël !Tout public

Lixing-lès-Rouhling 57520 Moselle Grand Est +33 6 49 77 51 55

English :

Immerse yourself in the magic of the festive season at the traditional Lixing-lès-Rouhling Christmas market!

Come and share a warm and friendly moment with family and friends.

On the program:

– On-site catering to delight young and old.

– The APE will be showcasing beautiful homemade creations, perfect for unique gifts.

– Local craftsmen and creators will present their original, handmade creations.

– The arrival of Santa Claus, who will meet the children for a magical and unforgettable moment!

– Pick-up of trees ordered: those who have placed an order will be able to pick up their tree directly on site during the event.

– Festive atmosphere, twinkling lights, gift ideas? everything you need for a wonderful start to December!

Come one, come all to support our artisans and enjoy the enchantment of Christmas!

German :

Tauchen Sie auf dem traditionellen Weihnachtsmarkt in Lixing-lès-Rouhling in den Zauber der Festtage ein!

Kommen Sie und teilen Sie einen warmen und gemütlichen Moment mit der Familie oder mit Freunden.

Auf dem Programm stehen:

– Verpflegung vor Ort, um Groß und Klein zu verwöhnen.

– Die EV wird hübsche, selbstgemachte Kreationen anbieten, die sich perfekt als einzigartige Geschenke eignen.

– Lokale Kunsthandwerker und Designer präsentieren ihre originellen und handgefertigten Produkte.

– Der Weihnachtsmann wird kommen und die Kinder für einen magischen und unvergesslichen Moment treffen!

– Abholung der bestellten Bäume: Diejenigen, die eine Bestellung aufgegeben haben, können ihren Baum während der Veranstaltung direkt vor Ort abholen.

– Festliche Atmosphäre, glitzernde Lichter, Geschenkideen… alles wird vereint sein, um Ihnen einen wunderbaren Start in den Dezember zu bieten!

Kommen Sie zahlreich, um die Handwerker zu unterstützen und den Weihnachtszauber zu genießen!

Italiano :

Immergetevi nella magia delle feste al tradizionale mercatino di Natale di Lixing-lès-Rouhling!

Venite a condividere un momento di calore e amicizia con la vostra famiglia o i vostri amici.

In programma:

– Ristorazione in loco per tutte le età.

– L’APE venderà bellissime creazioni fatte in casa, perfette per regali unici.

– Artigiani e designer locali esporranno le loro originali creazioni fatte a mano.

– Babbo Natale incontrerà i bambini per un momento magico e indimenticabile!

– Ritiro degli alberi ordinati: chi ha effettuato un ordine potrà ritirare il proprio albero direttamente in loco durante l’evento.

– Atmosfera festosa, luci scintillanti, idee regalo: tutto ciò che serve per un meraviglioso inizio di dicembre!

Venite tutti a sostenere i nostri artigiani e a godervi la magia del Natale!

Espanol :

Sumérjase en la magia de las fiestas en el tradicional mercado navideño de Lixing-lès-Rouhling

Venga a compartir un momento cálido y acogedor con su familia o amigos.

En el programa:

– Restauración in situ para todas las edades.

– La APE venderá preciosas creaciones caseras, perfectas para hacer regalos únicos.

– Los artesanos y diseñadores locales expondrán sus originales creaciones hechas a mano.

– Papá Noel vendrá al encuentro de los niños para vivir un momento mágico e inolvidable

– Recogida de los árboles encargados: aquellos que hayan hecho un pedido podrán recoger su árbol directamente en el recinto durante el evento.

– Ambiente festivo, luces parpadeantes, ideas para regalos… ¡todo lo que necesita para empezar diciembre con buen pie!

Vengan todos a apoyar a nuestros artesanos y a disfrutar de la magia de la Navidad

