Marché de Noël local et artisanal Kintzheim

Marché de Noël local et artisanal Kintzheim samedi 29 novembre 2025.

Marché de Noël local et artisanal

1 rue de la Liberté Kintzheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-29 15:00:00

fin : 2025-11-29 22:00:00

Date(s) :

2025-11-29 2025-11-30

Marché de Noël local et artisanal avec stands de créateurs et artisans, animations, concert, buvette et restauration

Marché de Noël local et artisanal avec stands de créateurs et artisans, animations, concert, buvette et restauration. 0 .

1 rue de la Liberté Kintzheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 82 04 87 accueil@mairie-kintzheim.fr

English :

Local Christmas and craft market with designer and artisan stalls, entertainment, concerts, refreshments and food

German :

Lokaler und handwerklicher Weihnachtsmarkt mit Ständen von Designern und Kunsthandwerkern, Animationen, Konzert, Imbiss und Getränken

Italiano :

Mercatino di Natale locale con bancarelle di designer e artigiani, intrattenimento, musica dal vivo, rinfreschi e spuntini

Espanol :

Mercado navideño local con puestos de diseñadores y artesanos, animación, música en directo, refrescos y aperitivos

L’événement Marché de Noël local et artisanal Kintzheim a été mis à jour le 2025-07-21 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme