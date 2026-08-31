Marché de Noël local et artisanal salle omnisports Saint-Laurent-en-Grandvaux
dimanche 6 décembre 2026 · salle omnisports · Saint-Laurent-en-Grandvaux
Informations pratiques
Saint-Laurent-en-Grandvaux
Marché de Noël local et artisanal
salle omnisports Rue des Rochats Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-06 10:00:00
fin : 2026-12-06 18:00:00
Date(s) :
2026-12-06
Marché de Noël local et artisanal à la salle omnisports de Saint Laurent en Grandvaux.
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salle omnisports Rue des Rochats Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 26 08 07 coop.grandvalliere@gmail.com
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English : Marché de Noël local et artisanal
L’événement Marché de Noël local et artisanal Saint-Laurent-en-Grandvaux a été mis à jour le 2026-08-31 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX
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