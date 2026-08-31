Marché de Noël local et artisanal salle omnisports Saint-Laurent-en-Grandvaux

Informations pratiques

Saint-Laurent-en-Grandvaux

Marché de Noël local et artisanal

salle omnisports Rue des Rochats Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-06 10:00:00

fin : 2026-12-06 18:00:00

Date(s) :

2026-12-06

Marché de Noël local et artisanal à la salle omnisports de Saint Laurent en Grandvaux.

Pour un Noël responsable, nous vous proposons une alternative aux centres commerciaux et aux grands sites de vente en ligne pour trouver des idées cadeaux, repas et décorations. .

salle omnisports Rue des Rochats Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 26 08 07 coop.grandvalliere@gmail.com

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English : Marché de Noël local et artisanal

L’événement Marché de Noël local et artisanal Saint-Laurent-en-Grandvaux a été mis à jour le 2026-08-31 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX